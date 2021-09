Święto Chorągwi Łódzkiej ZHP w Bełchatowie. Harcerze opanowali miasto na trzy dni

Od piątku do niedzieli harcerze z całego województwa spędzali czas w Bełchatowie. Co roku w innym mieście organizują swoje święto. Tym razem wybrano Bełchatów, gdzie niedawno utworzony został hufiec ZHP.

W piątek harcerze odebrali symboliczny klucz do miasta od wiceprezydenta Łukasza Politańskiego. Sobotę spędzili na zawodach, konkursach i grach terenowych. Przez cały dzień zespoły harcerzy i zuchów można było spotkać w różnych częściach miasta, ale też w okolicach Bełchatowa.

W niedzielę wzięli udział w mszy świętej w ogrodach parafii Narodzenia NMP. Później zorganizowali uroczysty przemarsz ulicami miasta. Swoją defiladę zakończyli w parku przy placu Narutowicza.

Był czas na podziękowania, zarówno do harcerzy za przybycie do Bełchatowa, jak i do organizatorów - hufca w Bełchatowie i samorządu miasta, za gościnę.

Święto Chorągwi Łódzkiej ZHP zakończono koncertem na scenie plenerowej MCK.