Święto Eucharystii w Łodzi i większe limity wiernych w kościołach. Ile osób może być na mszy św.?

Święto Eucharystii i większe limity

Już po raz drugi Święto Eucharystii odbywa się w innej formie. Jak zaznacza abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, jest przeżywane jako prawdziwa Doba Eucharystyczna. Tak jak w katedrze, tak jak w każdej parafii archidiecezji łódzkiej.. Także w tym roku rozpocznie się ona w piątek, 11 czerwca Eucharystią w łódzkiej katedrze.

Zapraszam na nią przedstawicieli każdej parafii – napisał do wiernych metropolita łódzki. - Niech się zejdzie na to Święto cały łódzki Kościół, przeżywający swój Jubileusz. Po powrocie z tej Eucharystii w każdej parafii rozpocznie się, mszą świętą, Apelem Jasnogórski lub innym nabożeństwem całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Adoracja będzie trwało do soboty, do godziny 21. 37. Abp Grzegorz prosi też, by w każdym kościele archidiecezji odprawiono uroczystą mszę św. dziękczynną za pontyfikat Jana Pawła II i jego wizytę w Łodzi. Podczas takiej mszy, która będzie się odbywać w sobotę o godz. 18 w katedrze . abp Grzegorz Ryś, wprowadzi w posługę akolity 16 mężczyzn – kandydatów do diakonatu stałego. Będą mogli udzielać komunii św.