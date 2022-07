Święto Łodzi 2022. W weekend świętujemy 599. urodziny Łodzi. Parada Wolności, koncerty, dmuchańce - zobacz program święta Łodzi w 2022 roku!

Świętowanie Urodzin Łodzi zainauguruje w czwartek uliczny pokaz mody . Od godz. 18, przy wejściu do Off Piotrkowska, modelki zaprezentują najnowszą kolekcję łódzkiej projektantki, Marty Kuszyńskiej.

Parada Wolności w Łodzi 30 lipca

Wydarzeniem weekendu, jeżeli nastroju nie pokrzyżuje aura, powinna być Parada Wolności, która powraca do Łodzi po dwudziestu latach. W sobotę 30 lipca na ulicy Piotrkowskiej możemy się spodziewać barwnego tłumu uczestników.

W korowodzie weźmie udział ponad dziesięć platform z artystami z całej Polski - zapewnia Rafał Baran, jeden z organizatorów Parady Wolności. - Mamy kultowe elektroniczne składy takie jak Sonic Trip, lokalne inicjatywy w postaci Festiwalu Soundedit, czy ekipę Music Sounds Better With Us. Na głównej platformie wystąpi ikona sceny elektronicznej Boys Noize. Podczas samej parady przemówi również Dr. Motte, czyli założyciel słynnej Love Parade w Berlinie.