Święto Zalewajki w Łodzi. Gdzie zjeść w Łodzi smaczną zupę zalewajkę? ADRESY, CENY

W podstawowej wersji zalewajka była to bieda - zupa, złożona z ziemniaków i żuru, którą można było zjeść rano i pójść do pracy - mówi Izabella Borowska z portalu Jemy w Łodzi, współautorka akcji. - Do tego jeśli ktoś mieszkał pod lasem dodawał grzyby, ktoś trochę twarogu albo kaszanki - dodaje.