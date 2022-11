„Święty” 43-letni to jest gość!

Od niedawna 43-latek, jak niektórzy mówią o nim „Piękny 40-letni” wrócił do czwartoligowego obecnie Sokoła Aleksandrów i stał się z marszu jego czołową postacią, ba w minioną sobotę został bohaterem zespołu, strzelając w doliczonym czasie gry gola na wagę awansu swojej drużyny na szczebel wojewódzki Pucharu Polski. Aleksandrowianie wygrali mecz z KS Kutno 2:1 (0:1).

- To jeszcze nic, trzeba było widzieć jakiego gola zasunął w meczu ligowym z Polonią w Piotrkowie Trybunalskim - mówi Ireneusz Przybysz, kierownik Sokoła. - Bramkarza gospodarzy zaskoczył strzałem z przewrotki. Gol, jak to mówią, stadiony świata. On ostatnio grał w Victorii Rąbień, ale wrócił do nas i była to bardzo dobra decyzja. Jest wzorem do naśladowania dla młodych piłkarzy.