Swoją wagę zdradzają: Chylińska, Szostak, Siwiec, Wieniawa i Socha Ile ważą Ewa Farna, Joanna Liszowska i Magda Gessler? 27.08.2020

Nożownik zaatakował na zamkniętym osiedlu ZDJĘCIA

Nożownik w Łodzi. Jeden z mieszkańców zamkniętego osiedla przy ul. Tymienieckiego został we wtorek ok. godz. 10.30 zaatakowany nożem. Do napadu doszło w garażu podziemnym w bloku, w którym mieszka! Szukała go policja. Udało się go zatrzymać po 3 dniach.