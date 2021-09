Syn Krzysztofa Krawczyka odwiedził grób w dniu 75 urodzin taty

W dniu urodzin 75 urodzin Krzysztofa Krawczyka nie było tłumów na jego grobie na cmentarzu w Grotnikach. Pojawili się za to najbliżsi mu ludzie. Syn piosenkarza Krzysztof Igor junior przyjechał ze swoją dziewczyną Kasią oraz przyjaciółmi. Zapalił ojcu znicz z napisem: Kochanemu tacie!

- Urodziny to zwykle radość, a tu spotykamy się na cmentarzu – mówił smutno syn Krzysztofa Krawczyka. - Przypominają się mi różne sytuacje. Jeśli chodzi o moje urodziny to najbardziej pamiętam te w Stanach Zjednoczonych. Świętowałem je razem z rodzicami. Ja mam urodziny 22 listopada, a tata we wrześniu. Obchodziliśmy bardziej imieniny taty. Były wspólne. Jeśli chodzi o urodziny taty, to było zwykle na nich wiele ludzi z branży, których ja nie znałem.