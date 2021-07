Szachownice i czosnki to najpiękniejsze kwiaty w ogrodzie! Uprawa czosnków ozdobnych i szachownic! 20.07.2021

Najpiękniejsze kwiaty ogrodowe kwitnące w czerwcu

Szachownica cesarska (Fritillaria imperialis), zwana też cesarską koroną, to jeden z najbardziej efektownych kwiatów wiosennej pełni. Jest wysoką rośliną (do 70-80 cm), wyrastającą ponad inne typowo wiosenne kwiaty; lepiej więc sadzić ją oddzielnie, a jeśli na wspólnej rabacie, to na drugim planie.

Szczególnie pięknie prezentują się jej dzwonkowate kwiaty, umieszczone na wierzchołku grubego pędu, bardzo duże w porównaniu do całej rośliny. Płatki mają zwykle kolor pomarańczowy, ale występują też odmiany żółte i czerwone. Liście wyrastają w dolnej części do połowy pędu, a także wspaniale sterczą na samej górze rośliny, ponad kwiatami.

Ciekawostką jest to, że duże cebule szachownicy o nieprzyjemnym zapachu wsadzamy do ziemi już na przełomie lipca i sierpnia, na głębokości około 20 cm i w odstępach, co 30 cm. Co 4 - 5 lat należy je wykopać i oddzielić młode cebulki przybyszowe.