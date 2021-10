Szczeniaki szukają domu. W schronisku w Łowicz jest dużo szczeniaków czekających na nowy dom! Natalia Zwolińska

W schronisku w Łowiczu na adopcję czeka dużo psów w różnym wieku i stanie zdrowia. Wśród dorosłych są również szczeniaki. Można adoptować kilkutygodniowe lub kilkumiesięczne szczeniaki. Wszystkie one czekają na nowy, kochający dom. Wszystkie szczeniaki są zaszczepione, odrobaczone i przyzwyczajone do towarzystwa człowieka. Niektóre z nich to prawdziwe pieszczochy. Wszystkie zdjęcia psów znaleźć można w galerii. Może właśnie któryś z nich skradnie serca naszych Czytelników.