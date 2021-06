Szczepienia i alkohol. Zalecenia przed szczepieniem przeciw koronawirusowi? Jakie są, zalecenia przed szczepieniem przeciw COVID? 3.06.2021

AKTUALIZACJA Szczepionka przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat zatwierdzona przez EMA do stosowania. To preparat Comirnaty firmy Pfizer

Komitet ds. Leków dla Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) zaaprobował użycie szczepionki COVID-19 firmy Pfizer (Comirnaty) do stosowania u dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Szczepionka została już zatwierdzona do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku 16 lat i 17 lat. Kiedy szczepienie najmłodszych w Polsce?