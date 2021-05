Szczepienia na covid. Prawie 10 proc. mieszkańców Łódzkiego jest w pełni zaszczepionych przeciw koronawirusowi

Już 10 proc. mieszkańców Łódzkiego zaszczepionych przeciw koronawirusowi!

Coraz więcej mieszkańców Łódzkiego jest w pełni zaszczepionych przeciw koronawirusowi. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że już 9,5 proc. z nas dostało obie dawki preparatów dwudawkowych lub jednodawkową szczepionkę firmy Johnson&Johnson. To oznacza, że w dużym stopniu są oni zabezpieczeni przed zachorowaniem na COVID-19.

To duże przyspieszenie tempa szczepień. Jeszcze miesiąc temu w pełni zaszczepionych było 5,5 proc. mieszkańców Łódzkiego, a co najmniej jedną dawkę dostało 12 proc. To oznacza, że w ciągu ostatniego miesiąca liczba wykonanych zastrzyków w regionie praktycznie się podwoiła, wzrastając z 440 tys. w pierwszych dniach kwietnia do 825 tys. odnotowanych wczoraj.

Szczepienia w Łódzkiem przyspieszają. A jak jest w całym kraju?

Wyszczepialność w regionie łódzkim jest minimalnie mniejsza niż średnio w kraju. W całej Polsce wykonano ponad 36 zastrzyków na 100 tys. mieszkańców, w regionie łódzkim – 33,5. Liczba osób w pełni zaszczepionych jest porównywalna – w całym kraju to średnio około 9,7 proc. populacji.