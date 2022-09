Szczepienia na grypę 2022. Ile kosztują szczepionki i refundacja na NFZ? Co z bezpłatnymi szczepionkami na grypę?

Szczepienia na grypę 2022. Kto dostanie bezpłatną szczepionkę przeciw grypie?

Rok temu przez kilka miesięcy dostępne były bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla wszystkich dorosłych, co miało związek z pandemią. W tym roku szczepienia wracają do starych zasad refundacji przez NFZ.

Bezpłatną szczepionkę przeciw grypie dostaną w tym sezonie kobiety w ciąży i osoby po 75. roku życia. Refundację 50 proc. otrzymają pacjenci w wieku 65 plus, dzieci i młodzież do 18. roku życia, oraz osoby narażone na powikłania. Zdrowi dorośli zapłacą pełną cenę preparatu. Dwie podstawowe szczepionki VaxigripTetra i Influvac Tetra kosztują niecałe 52 zł, z refundacją NFZ to prawie 26 zł. Jednak już stosowana u dzieci szczepionka donosowa Fluenz Tetra po refundacji kosztuje 47,12 zł.

Ceny refundowanych szczepionek przeciw grypie w sezonie 2022/2023:

VaxigripTetra - 51, 90 zł, z refundacją 50 proc. pacjent płaci 25,95 zł

Influvac Tetra - 51,56 zł, z refundacją 50 proc. pacjent płaci 25,78 zł

Fluenz Tetra (do 18. roku życia) - 94,23 zł pacjent płaci 47,12 zł.