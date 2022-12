Szczepienia przeciw COVID-19 dostępne już także dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. Gdzie szczepić się w regionie łódzkim?

Szczepienia przeciw COVID-19 już dostępne dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat

W poniedziałek (12 grudnia) dzieciom, które skończyły 6 miesięcy a nie ukończyły jeszcze 5. roku życia wystawione zostały skierowania na szczepienie przeciw COVID-19. To oznacza, że rodzice mogą już zapisywać je na szczepienia. Mali pacjenci dostaną preparat Comirnaty firmy Pfizer w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej 3 mikrogramy/dawkę. To znacznie mniej niż dostają dzieci starsze.

Szczepienie podstawowe składa się z trzech dawek - dwóch przyjmowanych w odstępie trzech tygodni oraz trzeciej po kolejnych ośmiu tygodniach. Za każdym razem dzieci muszą być zakwalifikowane do szczepienia przez lekarza.