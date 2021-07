Szczepienia w województwie łódzkim zwalniają. Zaszczepionych jest zbyt mało osób, to może pomóc w rozwoju delty

Od poniedziałku na placu przy ul. Traugutta 18 stoi punkt szczepień powszechnych, w którym codziennie w godz. 8-12 można zaszczepić się bez zapisów jednodawkową szczepionką firmy Johnson&Johnson. Jednak zainteresowanie jest niewielkie. W poniedziałek było zaledwie 10 pacjentów, we wtorek dziewięciu. To ogromna różnica w porównaniu z majówką, gdy do tego samego kontenera ustawiały się wielogodzinne kolejki, a pierwsi pacjenci ustawiali się nad ranem.

- Odnotowujemy spadek zainteresowania szczepieniami - przyznaje Jolanta Kowalik-Gęsiak, pełnomocniczka wojewody łódzkiego ds. szczepień ma jednak nadzieje, że chętnych będzie więcej. Jak podkreśla możliwości zaszczepienia jest obecnie bardzo dużo.