Szczepieniobusy pomogą zaszczepić wsie w Łódzkiem? Duże zainteresowanie w maleńkim Goszczanowie

Szczepieniobusy pierwszy raz wyjechały w regioni łódzki

W niedzielę w województwo łódzkie wyjechały cztery szczepieniobusy. W najbliższych tygodniach będą odwiedzać najgorzej zaszczepione gminy w regionie łódzkim. Pierwszy dzień pokazał, że jeśli szczepionki dojadą do ludzi, to będą chcieli się zaszczepić.

Szczepieniobus ze Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu zawitał w niedzielę do Goszczanowa. Szczepienie przeciwko COVID-19 jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson odbywało się tam od 10 do 14, czyli przez cztery godziny. Zaszczepiono aż 123 osoby, co pielęgniarki uznały za duży sukces.

-Zespół szczepionkubusa podkreśla dobrą atmosferę podczas szczepień i wielu chętnych do skorzystania ze szczepionki - mówi rzeczniczka prasowa sieradzkiego szpitala Grażyna Kieszniewska. - Już w poniedziałek kolejne szczepienia, tym razem w Brąszewicach – podkreśla.

Goszczanów jeszcze w sobotę był gminą z drugim najgorszym wynikiem wyszczepialności w województwie łódzkim. W pełni zaszczepionych było tam 1616 osób, czyli zaledwie 29,6 proc. obywateli. Gorzej było tylko w Budziszewicach w powiecie tomaszowskim, gdzie wskaźnik zaszczepionych wyniósł 29,1 proc.