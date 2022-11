Sześć goli mistrzyń kraju z TME SMS Łódź w walce o Puchar Polski

Już w 3 minucie podopieczne trenera Marka Chojnackiego rozwiązały worek z bramkami. Do siatki gospodyń trafiła napastniczka Dominika Kopińska. Jeszcze przed upływem pół godziny gry łodzianki podwyższyły prowadzenie, a na listę strzelców wpisała się Paulina Filipczak. Do przerwy mistrzynie utrzymały dwubramkowe prowadzenie.

Po zmianie stron w ciągu 11 minut Urszula Onoszko (zagrała w pierwszym składzie) oraz dwukrotnie Klaudia Jedlińska pokonały bramkarkę Medyka. Było 5:0, a wynik w przedostatniej minucie meczu ustaliła stoperka Wiktoria Zieniewicz (strzeliła też gola w Łęcznej Górnikowi).

Rezerwowa drużyna TMESMS także walczy o awans do 1/8 finału. W niedzielę w południe rywalizuje z Pogonią II w Tczewie.

Po krótkich urlopach piłkarki rozpoczną przygotowania do rundy wiosennej - W styczniu Marek Chojnacki wraz z zespołem będzie trenował przez tydzień w Pradze - mówił Janusz Matusiak, prezes łódzkiego klubu. - W tym czasie nasza drużyna rozegra dwa sparingi z mistrzem i wicemistrzem Czech, czyli zespołami Slavii Praga i Sparty Praga.