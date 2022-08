Sześcioro lekkoatletów z Łodzi, Pabianic i Aleksandrowa wystartuje na mistrzostwach Europy w Monachium

Klaudia Wojtunik (AZS Łódź) wystartuje w biegu na 100 m przez płotki. Najlepszy wynik w sezonie 13,05, rekord życiowy 12.97.

W biegu na 3000 m z przeszkodami pobiegnie Kinga Królik (UKS Azymut Pabianice). Jej rekord życiowy, ustanowiony w tym sezonie to 9:36.63.

Mistrz olimpijski z Tokio Kajetan Duszyński (AZS Łódź) wystartuje w dwóch konkurencjach - indywidualnie w biegu na 400 metrów i w sztafecie 4x400 metrów. Najlepszy wynik naszego zawodnika z tego sezonu to 45.94, rekord życiowy - 44.92.

Tylko do sztafety 4x400 m przymierzany jest Mateusz Rzeźniczak (RKS Łódź). Jego kolega klubowy z RKS Łódź Mateusz Borkowski pobiegnie na 800 metrów. W tym sezonie ustanowił rekord życiowy - 1:44.79. Do kadry wraca dyskobol MKS Aleksandrów Robert Urbanek, który w tym sezonie legitymuje się wynikiem 64.05, a jego rekord życiowy jest o wiele lepszy - 66.93.

Mistrzostwa Europy w Monachium rozgrywane będą od 15 do 21 sierpnia.

W kadrze jest też Mikołaj Justyński, trener AZS Łódź, który od niedawna prowadzi naszego płotkarze Damiana Czykiera.

W składzie reprezentacji nie zabrakło medalistów zakończonych przed dwoma tygodniami mistrzostw świata. Jak pisze pzla.pl, do Monachium wybierają się zatem młociarze Paweł Fajdek oraz Wojciech Nowicki. Na trasie chodu zobaczymy Katarzynę Zdziebło – tym razem zawodniczka mieleckiej Stali wystartuje tylko na krótszym dystansie. Po znakomitym występie na 400 metrów i uzyskaniu – jako druga Polka w historii – czasu poniżej 50 sekund z apetytem na indywidualny sukces pojedzie do Monachium Natalia Kaczmarek. W roli świeżo upieczonej rekordzistki Europy U23 w biegu na 100 metrów przez płotki (12.51 na Diamentowej Lidze na Stadionie Śląskim) na mistrzostwa kontynentu pojedzie natomiast Pia Skrzyszowska.