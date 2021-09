Szkoła Filmowa w Łodzi. Po raz pierwszy w historii łódzkiej filmówki na reżyserię dostały się tylko kobiety

W tym roku na siedem dostępnych miejsc na reżyserii w łódzkiej Szkole Filmowej chętnych było 161 osób - o jedno miejsce walczyły więc 23 osoby. Zdarzyło się to po raz pierwszy w przeszło 70-letniej historii uczelni.

- Na egzaminach komisja stara się wybrać najlepszych przyszłych reżyserów, więc nie ma znaczenia czy będą to studentki czy studenci - podkreśla Krzysztof Brzezowski, zajmujący się promocją uczelni.

Kobiety zdominowały także kierunek film animowany i efekty specjalne. W tym roku przyjęto tu 12 osób, z czego dziesięć to studentki - w sumie aplikowało 90 chętnych.

Tradycyjnie największym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia cieszyło się aktorstwo. Na ten wydział zgłosiło się aż 900 osób, a do egzaminów ostatecznie przystąpiło 768 kandydatów - to oznacza, że o jedno miejsce walczyło tu prawie 40 osób. 182 osoby przystąpiły do egzaminu na kierunek operatorski, co również jest jednym z najlepszych wyników ostatnich lat. Przyjęto siedmioro kandydatów.