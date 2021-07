Szkoła Filmowa w Łodzi. Ponad 900 zgłoszeń chętnych na aktorstwo do zweryfikowania. Nie będzie rekordu naboru, ale nie ma jego załamania

Ponad 900 zgłoszeń na Wydział Aktorski zarejestrowała w środę (30 czerwca) późnym popołudniem Szkoła Filmowa w Łodzi (termin to godz. 23.59 tego dnia). W lipcu te zgłoszenia będą weryfikowane (pod kątem prawidłowości przesłanych dokumentów), a także uzupełniane przez kandydatów o internetowe linki do ich nagrań filmowych, które posłużą do pierwszej selekcji. Ta zacznie się 16 sierpnia i dopiero przed tą datą poznamy rzeczywistą liczbę ubiegających się o przyjęcie na łódzkie aktorstwo. Nie będzie rekordu naboru, ale nie ma też jego załamania.>>> Czytaj dalej przy kolejnych ilustracjach >>>

archiwum "DŁ"