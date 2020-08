Szkoła od 1 września. Nie wszystkie szkoły w łódzkiem będą uczyć stacjonarnie. Pojawi się nauka hybrydowa

- Żadna szkoła nie poinformowała nas, że brakuje w niej maseczek ochronnych lub płynów do dezynfekcji – zaznaczył Andrzej Krych, p.o. kuratora oświaty w Łodzi. Dodał, że zapotrzebowanie w tej sprawie można jeszcze składać do 10 września.

Okazuje się, że jest jeszcze jedna placówka, w której zajęcia nie rozpoczną się 1 września. Jest to Szkoła Podstawowa w Ksawerowie w powiecie pabianickim. Chodzi o to, że dyrektor tej placówki, Maria Szaszkiewicz, wzięła tzw. dni dyrektorskie, co oznacza, że od środy do piątku zamiast zajęć dydaktycznych będą odbywały się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Co się stało?