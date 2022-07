Szkolenie w Hiszpanii kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi

Członkowie kadry pedagogicznej chętni do udziału w szkoleniach przeszli najpierw etap rekrutacji w placówce. Obejmował on między innymi ankietę dotyczącą wyboru szkolenia, motywacji oraz zaangażowania w szycie szkoły a także kompetencyjny test z języka angielskiego. W procesie zostały wyłonione 3 grupy ośmioosobowe. Następnie osoby zakwalifikowane na szkolenia odbyły 40 godzinny kurs języka hiszpańskiego. Poznali nie tylko podstawy języka, ale również mieli możliwość zapoznać się z kulturą i tradycją Hiszpanii. Nauczycielka języka hiszpańskiego, pani Ewa Łysiak Palmąka podzieliła się również swoim doświadczeniem z licznych pobytów w Hiszpanii i udzieliła wielu cennych wskazówek. Kurs języka hiszpańskiego zakończony był obowiązkowym testem wiedzy.

Z oferty edukacyjnej firmy Mobility Projects by Universal Mobility SL po uwzględnieniu potrzeb placówki i kadry pedagogicznej wybrana została następująca tematyka szkoleń:

Dynamiczne nauczanie – szkolenie skierowane dla nauczycieli oraz osób pracujących i zarządzających grupą ludzi. Jest odpowiedzią na ciągle rosnącą potrzebę motywowania, pobudzania ciekawości i kreatywności oraz uczestniczenia w procesach grupowych przez uczniów w trakcie zajęć szkolnych. Udział w szkoleniu pozwolił poznać nie tylko podstawowe koncepcje dynamicznego nauczania (cykl Kolba, model K.Vopela), ale również fazy rozwoju grupy, role grupowe oraz typy osobowości. Zdobyta wiedza i umiejętności zaowocują zwiększeniem dynamiki prowadzonych zajęć, poznaniem nowych metod nauczania (uwzględniających psychologię grupy) oraz usprawnią proces edukacyjny.

Niekonwencjonalne metody nauczania – głównym celem szkolenia było pokazanie jak największej ilości metod nauczania, aby powiększyć warsztat pracy uczestniczących w szkoleniu nauczycieli. Niekonwencjonalne metody nauczania to przede wszystkim metody ukierunkowane na pobudzanie zainteresowania i kreatywności uczniów. Wykorzystywanie różnych form pracy – od zastosowania technologii, przedmiotów codziennego użytku po gry i ćwiczenia wykorzystujące słowo pisane i mówione – ma na celu zwiększenie aktywności uczniów na zajęciach i pełniejszy ich udział w procesie edukacyjnym.

Nauczyciel jako trener, mentor, coach – szkolenie, które jest odpowiedzią na formułowane wobec nauczyciela liczne oczekiwania. Zarówno ze strony systemu edukacji jak i ze strony uczniów i rodziców. Oznacza to, że w swojej pracy musi on pełnić różne role. Podczas szkolenia uczestnicy mogli zapoznać się z widzą na temat ról oraz metod pracy trenera, mentora oraz coacha. Przedstawione były również sytuacje, w których należy w jedną z tych ról wejść. Dla każdej z ról zostały również zaprezentowane odpowiednie metody komunikacji z uczniem.

Wszystkie szkolenia były prowadzone z wykorzystaniem szerokiej gamy metod aktywizujących. Warsztaty, ćwiczenia, odgrywanie ról – taka forma pracy nie tylko uaktywniła samych uczestników, ale również pozwoliła na wytworzenie pozytywnej atmosfery w grupie. Nie zabrakło również dyskusji, gier oraz analizy przypadku. Forma wykładu była ograniczona do niezbędnego minimum. Metoda prowadzenia szkoleń sama w sobie była cenną lekcją dla uczestników.