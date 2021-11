Szlagier na Widzewie. Postawili się ekstraklasie

W Łodzi na stadionie Widzewa odbędzie się natomiast szlagierowy mecz. Lider kontra wicelider. W niedzielę o godz. 12.40 Widzew podejmuje Miedź Legnica. Stawka meczu wysoka, jeśli Widzew przegra, straci pozycję lidera.

- Nie jesteśmy jeszcze drużyną na takim poziomie, że zawsze będziemy wszystkich dominować - mówił trener Janusz Niedźwiedź. - Bardzo tego chcemy, pracujemy nad tym, ale przeciwnicy też chcą punktów, a przed nami mecze z Miedzią i Podbeskidziem, czyli zespołami z czuba tabeli, dobrze grającymi w piłkę. Życzyłbym sobie zawsze, żeby „kryzys” występował po takim okresie. Już wtorkowe spotkanie pokazało, że znów graliśmy z polotem i finezją.

W środę późnym wieczorem niedzielny rywal Widzewa, drużyna Miedzi Legnica grała mecz 1/16 finału Pucharu Polski. I trzeba przyznać, że podopieczni trenera Wojciecha Łobodzińskiego postawili się drużynie z ekstraklasy. Dopiero bezbłędnie wykonana seria rzutów karnych przesądziła o awansie Górnika Łęczna do kolejnej rundy Fortuna Pucharu Polski. Zespół trenera Kamila Kieresia wyeliminował w Legnicy pierwszoligową Miedź i jako ostatni dołączył do grona 16 ekip rywalizujących wciąż o to trofeum. Mecz zakończył się remisem 2:2, a łęcznianie do dogrywki doprowadzili już w doliczonym czasie gry.