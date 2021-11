Szlagierowy mecz w Łodzi waterpolistów Politechniki Łódzkiej ŁSTW Ocmer

W pierwszych dwóch kolejkach ekstraligi drużyna z Warszawy rozgromiła Neptuna Łódź aż 26:6, a następnie po rzutach karnych przegrała w Bytomiu z tamtejszą Polonią. Łodzianie w połowie października pokazali ogromną siłę pokonując w Szczecinie Arkonię aż 21:5. Zatem na pływalni Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej czeka nas pasjonujące widowisko. Wstęp dla kibiców jest bezpłatny,

– Łódź przez wiele lat była stolicą piłki wodnej, próbujemy wrócić na nasze miejsce – mówił Edward Kujawa, trener drużyny Politechniki Łódzkiej ŁSTWOcmer. – Kibice będą mogli obejrzeć po raz pierwszy odmieniony łódzki zespół. Drużyna została wzmocniona zawodnikami z Serbii.

Serb Stefan Tomicević jest liderem drużyny, w pierwszym meczu z Arkonią Szczecin zdobył dziewięć goli. To absolwent uczelni w Nowym Sadzie, być może podejmie naukę na Politechnice Łódzkiej. Dzięki temu nasz zespół będzie silniejszy podczas Akademickich Mistrzostw Europy, w których ŁSTWPolitechnika Łódzka bronić będzie złotego medalu.

Niestety, drugi Serb w barwach Politechniki Łódzkiej ŁSTWOcmer nie będzie mógł grać do końca grudnia, gdyż na przeszkodzie stanęły związkowe formalności. Wystąpi dopiero na początku stycznia w Gorzowie. Jego miejsce w sobotnim meczu zajmie Litwin Karol Blazevic, który wrócił do drużyny. Na co dzień trenuje na Litwie.

– Będziemy solidnie przygotowani – dodał Edward Kujawa. – Mamy dojrzały zespół, nasi zawodnicy mają spore doświadczenie. W drużynie są też młodzi gracze. Zobaczymy, jak funkcjonować będzie ta mieszanka rutyny z młodością. Chcemy to spotkanie wygrać. Chcemy pokazać się przed naszą publicznością i naszymi sponsorami.

W wysokiej formie jest także Piotr Michalski. Podczas sparingów i sprawdzianów wydolnościowych prezentuje się wyśmienicie.

Silną bronią powinien też być Konrad Czapczyński dysponujący „atomowym” strzałem.

ŁSTW Ocmer prowadzi nabory do akademii pływania z elementami piłki wodnej w dwóch lokalizacjach: Zatoka Sportu (trener Adrian: 691 488 323), Wodny Raj (trener Wojtek: 797 667 223). Dołącz do 19-krotnego mistrza Polski Łódzkiego Sportowego Towarzystwa Waterpolowego. ą