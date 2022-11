Szóste dziecko w Oknie życia u sióstr urszulanek w Łodzi

W poniedziałek, 31 października 2022 roku w oknie życia zostało pozostawione dziecko. Okazał się nim tygodniowy chłopiec, któremu siostry nadały mu imię Tadeusz. To już szóste dziecko, a czwarty chłopiec w oknie życia u sióstr urszulanek w Łodzi

- O godz. 21:15 usłyszałyśmy dźwięk alarmu, więc bardzo szybko przybiegłam do Okna życia, no i zobaczyłam, że czeka na mnie taki młodzieniec śliczny – opowiada s. Anna Reczko, przełożona domu. - Miał przy sobie karteczkę z informacją kiedy się urodził, więc wiemy, że jest tygodniowym dzieckiem. Ochrzciłyśmy go i dałyśmy mu imię Tadeusz. Niedawno było wspomnienie tego świętego, więc taką decyzję podjęłyśmy. - relacjonuje jedna z sióstr urszulanek.