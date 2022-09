Szóste zwycięstwo TME SMS Łódź. Widzew przynosi mistrzyniom szczęście

Wszóstej kolejce bieżącego sezonu ekstraligi piłki nożnej kobiet TMESMSŁódź pokonały Śląsk Wrocław 3:2. To szóste z rzędu zwycięstwo łodzianek w tym sezonie, a także trzecie na stadionie Widzewa, bo wszystkie dotychczasowe mecze mistrzynie Polski w roli gospodarza grały na obiekcie przy al. Piłsudskiego.

Mecz otworzyła dwoma golami Anna Rędzia – doświadczona piłkarka TMESMStrafiła do siatki rywalek w 26 i 32 minucie. Najpierw dobrą akcję przeprowadziła Klaudia Jedlińska, piłka trafiła do Dominika Kopińskiej, która strzeliła, ale nie pokonała bramkarki rywalek, jednak skuteczną dobitką popisała się Anna Rędzia.

Sześć minut później Anna Rędzia wykorzystała dobre podanie Ernestiny Abambili. Było 2:0, a w przedłużonym czasie pierwszej połowy Dominika Kopińska podwyższyła na 3:0. Królowa strzelczyń z poprzedniego sezonu celnie strzeliła głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Klaudii Jedlińskiej.

Łodzianki z bezpieczną przewagą schodziły na przerwę, ale po zmianie stron straciły inicjatywę. Najpierw Natalia Sitasz pokonała z dystansu Oliwię Szperkowską. Był to pierwszy stracony w tym sezonie gol piłkarek TMESMSŁódź. Seria gry bez gola łodzianek trwała 666 minut. Od gola Katarzyny Daleszczyk w 20 minucie meczu z AZSKraków w poprzednim sezonie, łodzianki zachowywały czyste konto w następnym spotkaniu z Olimpią Szczecin (7:0) oraz w tym sezonie w meczach z Lotosem Gdańsk (2:0), KKPBydgoszcz (1:0), Czwórką Radom (6:0), Pogonią Tczew (7:0), Czarnymi Sosnowiec (2:0) do bramki Natalii Sitarz w 58 minucie.

Podopieczne trenera Marka Chojnackiego mogły szybko podwyższyć prowadzenie, ale w 64 minucie Klaudia Jedlińska trafiła w słupek. Niewykorzystane okazje się mszczą. W 88 minucie Katarzyna Białoszewska strzeliła gola na 2:3 i ostatnie minuty były nerwowe. Najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło i mistrzynie Polski z TMESMS utrzymały prowadzenie, umacniając się na pozycji lidera tabeli.

Ten mecz był też rewanżem za półfinał Pucharu Polski w poprzedniej edycji, kiedy to będące faworytkami piłkarki TMESMS przegrały w Łodzi ze Śląskiem Wrocław 0:1, choć miały przygniatającą przewagę.

15 października 2022 podopieczne trenera Marka Chojnackiego zagrają w Koninie z Medykiem, który w tym sezonie spisuje się średnio. ą

ekstraliga kobiet

TME SMS Łódź – Śląsk Wrocław 3:2 (3:0)

1:0 - Anna Rędzia (26), 2:0 - Anna Rędzia (32), 3:0 - Dominika Kopińska (45+1), 3:1 - Natalia Sitarz (57), 3:2 - Katarzyna Białoszewska (88). Sędzia Angelica Gębka (Sosnowiec)

TMESMS:Oliwia Szperkowska - Yurina Enjo, Daria Sokołowska, Wiktoria Zieniewicz, Julia Kolis - Nadia Krezyman (66, Karolina Filipczak), Ernestina Abambila, Gabriela Grzybowska, Anna Rędzia - Klaudia Jedlińska (80, Magdalena Dąbrowska), Dominika Kopińska. Trener: Marek Chojnacki.

Inne mecze: KKP Bydgoszcz – GKS Katowice, Sportowa Czwórka Radom – AZS UJ Kraków 0:2, Pogoń Tczew – Medyk Konin 4:2, Czarni Sosnowiec – Górnik Łęczna przełożony na 19 października, APLG Gdańsk – Pogoń Szczecin przełożony na 12 listopada.

1.TMESMS Łódź 6 18 21-2

2.AZS UJ Kraków 6 15 14-8

3.Górnik Łęczna 5 12 14-8

4. GKS Katowice 5 12 11-4

5.Śląsk Wrocław 6 12 16-8

6.Czarni Sosnowiec 5 9 11-3

7.Medyk Konin 6 9 10-13

8.Pogoń Tczew 6 6 11-21

9.KKP Bydgoszcz 5 3 7-10

10.Pogoń Szczecin 5 3 4-12

11.APLG Gdańsk 5 0 2-8

12.Czwórka Radom 6 0 0-24

15.10: Medyk Konin - TMESMS Łódź