Szpital Biegańskiego w Łodzi tylko dla zakażonych COVID-19. W regionie łódzkim czas już przekształcać łóżka szpitalne w covidowe.

W regionie łódzkim przekroczona została liczba 270 pacjentów hospitalizowanych z COVID-19. To oznacza, że zgodnie z planem trzeba znów przekształcać łóżka zwykłe w covidowe. Pierwsze decyzje już zapadły.

Od piątku w szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi ma być dodatkowe 110 miejsc dla zakażonych koronawirusem. To duża zmiana. Obecnie takich miejsc jest 169, z tego zajętych jest 125 miejsc.

Dodatkowe 110 miejsc zwiększy liczbę łóżek aż do 279. Jednak obecnie zajmują je pacjenci oddziałów: kardiologicznego, internistycznego i dermatologicznego. Szpital chce do piątku większość z nich wyleczyć i wypisać do domu.

- Do piątku liczba tych pacjentów mocno się zmniejszy. A w tym tygodniu szpital nie będzie już przyjmował pacjentów niecovidowych – wyjaśnia dyrektor szpitala Krzysztof Zarychta. Jak dodaje pacjenci, których nie uda się wyleczyć zostaną przewiezieni do innych szpitali. Także nowi pacjenci będą kierowani do innych placówek. Więcej łóżek jest też w innych szpitalach zakaźnych. 21 miejsc będzie przekształconych w Radomsku, 40 w Tomaszowie i 20 w Bełchatowie. W sumie od piątku w regionie ma przybyć 191 miejsc. Na razie tylko w szpitalach zakaźnych. W tym roku schemat zamiany łóżek w covidowe został przygotowany już latem. Podzielony jest na trzy etapy. Przy małej liczbie zakażeń wystarczały zwykłe oddziały zakaźne. Przekształcanie zwykłych łóżek szpitalnych w covidowe zaplanowano przy przekroczeniu liczby 270 zakażeń. Trzeci etap z dalszymi zmianami nastąpi, gdy chorych w szpitalach będzie ponad 850. [cyt]Dagmara Zalewska, rzeczniczka prasowa wojewody łódzkiego przyznaje, że weszliśmy w etap, gdy łóżka będą już musiały być przekształcane.

W szpitalach regionu pacjentów chorych na COVID-19 przybywa. Jeszcze miesiąc temu było ich zaledwie 94. Obecnie dostępne są 662 łóżka covidowe, w czasie jesiennej fali dołożono ich już 95.