Szpital im. Jonschera w Łodzi. Rozpoczyna się remont czterech oddziałów szpitalnych

Szpital im. Jonschera w Łodzi. Rozpoczyna się remont czterech oddziałów

W Miejskim Centrum Medycznym im. Jonschera w Łodzi rozpoczęła się modernizacja czterech szpitalnych oddziałów: neurologii, rehabilitacji, rehabilitacji neurologicznej oraz udarowego. W budynku szpitala przy ul. Milionowej 14 przebudowane zostaną gabinety zabiegowe, gabinety fizjoterapeutów rehabilitantów, łazienki oraz sale dla pacjentów. Po modernizacji, na czterech szpitalnych oddziałach będzie w sumie 77 sal dla chorych.

W tym roku prowadzony będzie pierwszy etap prac. Jego koszt oszacowany jest na około 2,6 mln zł. Prace potrwają do listopada. Mają być prowadzone tak, by oddziały cały czas mogły przyjmować pacjentów.

Jonscher to popularny szpital. Remontowane leczą rocznie ponad 1 500 pacjentów. Remont początkowo planowany był na rok 2020, potem na 2021, jednak przesuwano go z powodu trwającej pandemii. W tym czasie wzrósł też szacunkowy koszt prac – z 2 do 2,6 mln zł.

Modernizacja szpitala im. Jonschera trwa od 2013 r. Do tej pory kosztowała ona 63 mln zł. Wyremontowano już m.in. oddziały okulistyczny, SOR oraz intensywnej terapii i wybudowano też nowy oddział ginekologiczny, oraz nowy blok operacyjny z pięcioma salami. Szpital dostał też nowy sprzęt, odnowiono też kawiarenkę i kaplicę dla pacjentów.