Szpital Kopernika w Łodzi dostanie nowy sprzęt za 1,4 mln zł

Szpital im. Kopernika w Łodzi dostanie nowy sprzęt za 1,4 mln zł

Na tę kwotę złożył się zakup dwóch defibrylatorów przenośnych, 10 bezprzewodowych monitorów parametrów życiowych, cztery monitory do triażu, respirator transportowy, 24 komputery, spirometr przenośny, cztery wózki do przewożenia chorych i dwie lodówki do leków. Środki na zakup nowego sprzętu przekazał uchwałą z marca sejmik województwa łódzkiego. Dodatkowe środki miały pozwolić szpitalom na objęcie opieką dodatkowych pacjentów z Ukrainy. Pieniądze na sprzęt dostały też inne szpitale, np. na zakup karetki dla szpitala w Zgierzu czy modernizację lądowiska helikopterów w Bełchatowie. MT