Szpital WAM w Łodzi nie przyjmuje zapisów do poradni specjalistów, bo trwa migracja danych. A co z pilnymi wizytami?

O przyczynę kłopotów z zapisami już w poniedziałek (26 lipca) zapytaliśmy Joannę Orłowską, rzecznik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, czyli uczelni, której podlega szpital. Czym jest "awaria systemu"?

Szpital w Łodzi bez zapisów do specjalistów, bo trwa aktualizacja systemu

"W piątek w szpitalu rozpoczęła się migracja danych do nowego systemu. Dzisiaj (czyli 26 lipca – red.) trwają jeszcze aktualizacje systemu i stąd wynika niedostępność systemu zapisów. Do jutra (czyli do 27 lipca – red.) wszystko powinno już działać, a możliwość zapisów zostanie przywrócona" – odpowiedziała Joanna Orłowska.

Rejestracja Szpitala im. WAM ma odsyłać „z pretensjami do informatyków”

Jednak od rodziny łódzkiej seniorki dowiedzieliśmy się, że we wtorek system zapisów do specjalistów wcale nie ruszył (zdjęcia do tego artykułu, przysłane na dowód od naszych czytelników, pochodzą z 27 lipca). Zaś obsługa recepcji ma zastrzegać, iż brak możliwości zapisów może przeciągnąć się aż do końca bieżącego tygodnia, a z pretensjami należy udać się do... informatyków.