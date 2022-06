Szpitale będą walczyć z hakerami. Są dodatkowe pieniądze z NFZ na cyberbezpieczeństwo

Szpitale mają być lepiej zabezpieczone przed atakami hakerów. Są pieniądze z NFZ

Z danych NFZ wynika, że w ubiegłym roku na całym świecie aż o 70 proc. wzrosła liczba ataków hakerskich na szpitale i ma to związek z rozwojem telemedycyny w czasach pandemii. A wojna na Ukrainie tylko sytuację pogorszyła. Tymczasem we współczesnym szpitalu cyberatak może sparaliżować leczenie.

Szpitale regionu łódzkiego mogą się starać o pieniądze od Narodowego Funduszu Zdrowia na ochronę przed atakami hakerów. Środki te pochodzą z funduszu na walkę z COVID-19 i mogą być wydane m. in. na programy antywirusowe, szkolenia dla personelu, tworzenie kopii danych, zapory sieciowe czy poprawę bezpieczeństwa poczty elektronicznej. Jeden szpital może otrzymać od 240 do nawet 900 tys. zł jeszcze w tym roku.

Awarie systemów informatycznych szpitali. Aż dwie w tym roku regionie łódzkim

O tym co się dzieje, gdy nagle siada szpitalny system teleinformatyczny przekonali się w lutym pacjenci z Pajęczna. Z powodu dwudniowej awarii utrudnione były m.in. teleporady. Media spekulowały, że mógł to być właśnie atak hakerów, choć szpital nigdy tych podejrzeń nie potwierdził. Natomiast dwa tygodnie temu doszło do awarii systemu radiologicznego w szpitalu w Wieluniu. Z tego powodu przez dwa dni nieczynne było ambulatorium chirurgiczne, nie wykonywano rentgenów i tomografii komputerowych. Szczegółów technicznych nie podano.