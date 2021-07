Sztafety UKS Orientuś z medalami mistrzostw Polski! Ewa Gwóźdź na 6. miejscu w mistrzostwach świata.

Doświadczone i utytułowane biegaczki: Agatę Olejnik i Ewę Gwóźdź wsparła w tym roku 19-letnia Zuzanna Gielec i pierwszy raz w historii tytuł najlepszych w sztafecie przypadł łodziankom! Na najwyższym podium mistrzostw stanęły wspólnie z trenerem Piotrem Paszyńskim, dla którego nie był to pierwszy na tych zawodach sukces. Jego podopieczni: Michał Nowak i Ignacy Słomczyński oraz Stanisław Pachnik ( trener Włodzimierz Gapiński) zostali bowiem mistrzami w biegu sztafetowym juniorów. Medalowe zdobycze UKS Orientuś powiększyły jeszcze juniorki młodsze. Julia Gielec, Marta Komorowska i Zofia Rawecka wywalczyły swoje pierwsze, srebrne medale w tej kategorii wiekowej. Znakomity występ łódzkich zawodników nie pozostał bez wpływu na nominacje do reprezentacji Polski na mistrzostwa świata, które na początku lipca odbywały się w Czechach. Pierwszy raz zaszczytu reprezentowania kraju w zawodach tej rangi dostąpiło aż troje łodzian. Agata Olejnik i Krzysztof Rzeńca rywalizowali na dystansie sprinterskim, a Ewa Gwóźdź także w biegu średniodystansowym i sztafecie. I właśnie występ w biegu sztafetowym przyniósł polskiej ekipie największy sukces. Łodzianka biegnąca na pierwszym odcinku oraz dwie zawodniczki Grunwaldu Poznań: Hanna Wiśniewska i Ola Hornik wywalczyły w stawce 24 narodowych zespołów szóste, najlepsze w 50-letniej historii startów Polaków miejsce w mistrzostwach świata! Wziąwszy pod uwagę, że w wielu krajach popularność biegu na orientację jest nieporównywalnie większa niż w Polsce ten wynik to znakomite osiągnięcie. Panie sprawiły więc kibicom orientacji sportowej w kraju piękny prezent, a łodzianka Ewa Gwóźdź sobie, przy okazji wspaniały prezent ślubny. Już w sierpniu stanie bowiem na ślubnym kobiercu, a jej wybrańcem jest oczywiście biegacz na orientację.