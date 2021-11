Szwajcarzy wygrali przedolimpijskie zmagania curlerów w Łodzi

- Początek decydującego meczu nie był dla nas udany, ale zdołaliśmy szybko odrobić straty i powrócić do meczu. Kluczowym czynnikiem w finale było właściwe czytanie lodu, bo często o wynikach partii decydowały centymetry - przyznali zwycięzcy.

Na najniższym stopniu podium uplasowali się srebrni medaliści Igrzysk Olimpijskich z Pjongczangu, Szwajcarzy Jenny Perret i Martin Rios, którzy w meczu o 3. miejsce okazali się lepsi od Czechów (Zuzanna Paulova i Tomas Paul). Obie te pary będzie można oglądać na lodzie podczas zbliżających się Igrzysk w Pekinie. Tegoroczna edycja turnieju w Łodzi miała wyjątkowo silną obsadę, a dla wielu uczestników była elementem przygotowań do IO lub do olimpijskich kwalifikacji.

W turnieju wystąpiły też czołowe polskie duety, ale tylko jednemu udało się awansować do czołowej ósemki. Zuzanna Rybicka i Bartosz Dzikowski (POS Łódź) zajęli w swojej grupie drugie miejsce, co dało im awans do ćwierćfinału, w którym musieli jednak uznać wyższość pary Perret/Rios.