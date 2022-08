Szwedzka grupa Sabaton zagra w przyszłym roku w Łodzi

Zespół Sabaton we wtorek zagrał w Krakowie, a już organizatorzy - Knock Out Productions - zapowiedzieli występ muzyków w Łodzi. Niezwykle popularna szwedzka grupa promuje obecnie swój najnowszy, tegoroczny album „The War To End All Wars”, wydany przez Nuclear Blast Records.

Sabaton powstał w 1999 roku, w szwedzkim Falun. Muzycy nagrali dziesięć studyjnych albumów (osiem z nich znalazło się w top 10 na międzynarodowych listach sprzedaży), tematyka większości utworów powiązana jest z wojną. Grupa zyskała wyjątkową popularność w naszym kraju, zagrała w Polsce już kilkadziesiąt koncertów, ma także w repertuarze utwory odnoszące się do polskiej historii, np. „40:1” opisujący bitwę pod Wizną w 1939 roku, „Uprising” opowiadający o powstaniu warszawskim, czy „Winged Hussars” przywołujący udział polskiej husarii w bitwie pod Wiedniem przeciwko Imperium Osmańskiemu.

Kompozycje zespołu to klasyczny heavy metal w stylu Judas Priest, Iron Maiden, czy Accept z domieszką power metalu. Muzycy słyną też ze spektakularnych, energetycznych koncertów. Sabaton tworzą obecnie: Joakim Brodén - śpiew, instrumenty klawiszowe, Pär Sundström - gitara basowa, Christoffer Rörland - gitara, Hannes Van Dahl - perkusja i Tommy Johansson - gitara. Ostatni krążek zespołu odwołuje się do I wojny światowej. „Jesteśmy głęboko wstrząśnięci, widząc, że dziś ludzkość powtarza błędy popełnione przez poprzednie pokolenia” - podkreślają muzycy.

Przedsprzedaż biletów na koncert w Łodzi dla uczestników krakowskiego koncertu Sabaton rozpocznie się już 29 sierpnia. Otwarta przedsprzedaż biletów zaś - 1 września.