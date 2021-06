Szybka kolej: kto zaprojektuje linię z Łodzi do Sieradza i Wrocławia? Wybrano wykonawcę

Studium przygotuje konsorcjum Multiconsult, Arcadis, Transprojekt Gdański i IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo, które złożyło ofertę najtańszą, ale i tak ponad dwa razy droższą, niż przewiduje budżet CPK na to zadanie. Ostatecznie CPK zapłaci 46,9mln zł. W projekcie między Łodzią, Sieradzem a Wrocławiem mają się znaleźć powiązania linii kolei dużych prędkości z siedmioma liniami konwencjonalnymi, m.in. z linią kolejową nr 181, by skomunikować KDP ze stacją Wieruszów, gdzie ma powstać nowy przystanek Wieruszów Miasto, co ma stworzyć połączenie Łodzi z Wieluniem.

Mimo, że wykonawca ma zaprojektować linię od Łodzi Fabrycznej do Sieradza, a potem Wrocławia, tak naprawdę chodzi projekt powinien się rozpocząć od wylotu tunelu dla pociągów dalekobieżnych i szybkiej kolei. W maju wybrano wykonawcę drugiego tunelu pod Łodzią dla pociągów dalekobieżnych i KDP, który rozpocznie bieg od Łodzi Fabrycznej, dalej pod centrum miasta w okolice Łodzi Kaliskiej, potem pod ul. Bratysławską, wylot zaplanowano w okolicach przystanku Lublinek, a dale trasa ma być poprowadzona w kierunku Sieradza, wzdłuż konwencjonalnej linii kolejowej. Start drążenia zaplanowano na 2023 r., prawdopodobnie wykorzystane zostaną do tego "krety" z tarczami TBM, które obecnie, choć z problemami, drążą w Łodzi tunel średnicowy. Tunel dalekobieżny ma mieć projektowaną prędkość 250 km. na godz., nie będzie miał też żadnych przystanków, zatrzyma się w Łodzi tylko na dworcu Fabrycznym, któremu zresztą tunel dalekobieżny ma nadać właściwy sens, bo dziś dworzec świeci pustkami.