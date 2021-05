Szybka kolej: wiadomo kto i za ile zaprojektuje drugi tunel pod Łodzią

Tunel dalekobieżny zacznie swój bieg od Łodzi Fabrycznej, dalej pod centrum miasta w okolice Łodzi Kaliskiej, potem pod ul. Bratysławską, a wylot zaplanowano w okolicach przystanku Lublinek, a dale trasa ma być poprowadzona w kierunku Sieradza, wzdłuż konwencjonalnej linii kolejowej. Taki przebieg zatwierdzono w studium wykonalności dla Kolei Dużych Prędkości w 2013 r. Gdy projekt KDP przejęła spółka Centralny Port Komunikacyjny, przebieg tunelu próbowano zmienić: miał biegnąć pod Parkiem na Zdrowiu do Konstantynowa Łódzkiego. Po serii konsultacji i zdecydowanych protestów w Łodzi i Konstantynowie Łódzkim wiosną 2020 r., CPK wróciło do poprzedniej koncepcji.

W przeciwieństwie do już drążonego tunelu łączące dworce Fabryczna, Kaliska i Żabieniec z podziemnymi przystankami, drugi tunel przeznaczony będzie dla pociągów dalekobieżnych, które w Łodzi zatrzymywać się będą tylko na dworcu Łódź Fabryczna. Tunel będzie liczył cztery kilometry i nie będzie łączył Fabrycznej z żadną inną stacją w mieście.

W CPK projekt i budowę tunelu uważa się za absolutnie kluczową dla szybkiej kolei. KDP via Centralny Port Komunikacyjny, który ma powstać w gminie Baranów (aglomeracja warszawska), ma połączyć Warszawę z Łodzią oraz Poznaniem i Wrocławiem, a w dalszej perspektywie z Berlinem i Pragą. Projekt tunelu dalekobieżnego ma kosztować 73,6 mln zł. brutto. Start drążenia zaplanowano na 2023 r., prawdopodobnie wykorzystane zostaną do tego "krety" z tarczami TBM, które obecnie, choć z problemami, drążą w Łodzi tunel średnicowy.

Linia KDP Warszawa - CPK - Łódź ma być wybudowana jako pierwsza w całym projekcie do 2027 r. Czas podróży między Łodzią a Warszawą - o ile projekt się powiedzie - ma się skrócić z obecnych 80 do 45 minut. Poza tym od CPK mają odbiegać szprychy komunikujące port z liniami kolejowymi wiodącymi we wszystkie części kraju. Łącznie ma zostać wybudowane ponad 1,7 tys. km. nowych linii kolejowych. Sama część kolejowa projektu CKP, który ma być interkontynentalnym lotniskiem, warta jest blisko 130 mld zł.