Ta Wiewióra drzwi do serc kibiców otworzyła z przytupem. Zostaje w ŁKS Commercecon

Zanim dołączyła do ŁKS-u Commercecon grała m.in. w Uni Opole i WTS-ie Solna Wieliczka. W barwach Łódzkich Wiewiór wystąpiła w spotkaniach ligowych, Pucharu Polski i CEV Cup. W rozgrywkach TAURON Ligi zagrała w 16 meczach.

Przed przyjściem do ŁKS-u Commercecon powiedziała: "oczekuję od sezonu, że zbiorę bardzo cenne dla mnie doświadczenie, które pozwoli mi na zwiększenie swoich umiejętności siatkarskich". Z przyjemnością obserwowaliśmy, jak ciężko pracowała, aby każdego dnia stawać się lepszą zawodniczką.

Za tobą pierwszy sezon w ekstraklasie, w dodatku zakończony brązowy medalem MP. Jak smakuje ten medal?

- Szczerze, ciężko mi jest opisać, jak bardzo jestem szczęśliwa, że ciężką pracą udało mi się wywalczyć debiut w ekstraklasie. Był to na pewno dla mnie wyjątkowy i wspaniały sezon z różnych względów. Nie tylko mam na myśli, że był to mój pierwszy sezon w Tauron Lidze, ale też, że miałam okazję spędzić go w profesjonalnym klubie, z takim tradycjami, atmosferą i mającym na swoim koncie wiele sukcesów. Druga rzeczą, która czyni go tak wyjątkowym jest to, że stworzyliśmy podczas sezonu prawdziwą drużynę, bo mimo wzlotów i upadków do końca byliśmy my w tym wszystkim razem i wspieraliśmy się w każdy możliwy sposób. To właśnie przyniosło efekt w postaci wywalczonego brązowego medalu MP. Dla mnie osobiście jest to i będzie najbardziej wyjątkowy medal w mojej karierze siatkarskiej, bo pierwszy zdobyty w tak poważnych rozgrywkach i tym samym spełniłam kolejne swoje marzenie. Teraz mam nadzieję, że tych sukcesów i medali będzie tylko więcej.