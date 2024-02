Tabela trzynastych emerytur 2024 brutto i netto. Ile pieniędzy dostaną seniorzy?

Seniorzy dostaną różne dodatkowe świadczenia, które przysługują emerytom i rencistom. Jednym z takich świadczeń jest trzynasta emerytura. Wypłacana jest ona w kwocie emerytury minimalnej. Waloryzacja tego świadczenia przypada na 1 marca 2023. Jeśli jednak inflacja będzie spadać szybciej niż zapowiadał to NBP, wskaźnik waloryzacji będzie niższy, a co za tym idzie trzynasta emerytura może być niższa.

Ile wyniesie trzynasta emerytura?

Wysokość trzynastek jest zależna od wskaźnika waloryzacji. W 2023 roku wskaźnik wynosił 14,8 proc., ale z faktu, iż inflacja zaczęła spadać, szacuje się, że waloryzacja będzie niższa. Początkowo zakładano, że emerytury i renty oraz inne świadczenia z ZUS wzrosną o 12,3 proc. Oznaczałoby to, że najniższa emerytura w 2024 roku wyniesie 1 783,82 zł. Pojawiają się jednak głosy, że waloryzacja będzie jeszcze niższa. Prawdopodobny wskaźnik waloryzacji to 11,4 proc., a co za tym idzie, minimalna emerytura wynosiłaby 1 769,52 zł.