Tablicę pamiątkową poświęconą kapitanowi Stanisławowi Sojczyńskiemu - "Warszycowi" odsłonięto na gmachu Sądu Okręgowego w Łodzi

Haniebny wyrok Sądu Wojskowego

To pierwsza w Łodzi tablica poświęcona twórcy KWP. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Wprawdzie haniebny – jak podkreślił Michał Błoński, prezes Sądu O)kręgowego w Łodzi – wyrok śmierci na „Warszyca” i jego podkomendnych wydał Sąd Wojskowy w Łodzi, to jednak nie miał on tak dużej sali, która mogłaby pomieścić uczestników procesu i liczną publiczność. Dlatego rozprawa nad Sojczyńskim odbyła się w dzisiejszym Sądzie Okręgowym przy placu Dąbrowskiego w obecnej sali nr 1 na I piętrze, czyli największej i najlepiej strzeżonej sali w tym gmachu Temidy.