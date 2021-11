Tajemnice łódzkich bunkrów i schronów z wojennych czasów

Jak obliczają miłośnicy takich budowli, w mieście może być ich nawet kilkadziesiąt. Pierwsze schrony w Łodzi rozpoczęto budować w 1939 roku kiedy informacje o rychłym wybuchu wojny stały się coraz realniejsze. Wtedy to m.in zaczęto kopać tzw. szczeliny przeciwlotnicze.

– Były to wąskie, głębokie rowy, ze skośnymi bokami – wyjaśniał nam Juliusz Szymański, który od blisko czterdziestu t lat interesował się różnego rodzaju bunkrami, schronami.- W razie bombardowań ludzie mieli w nich znaleźć schronienie.

Pozostałości po tych rowach jeszcze do dziś widać m.in w parku Źródliska czy im. Henryka Sienkiewicza. Wraz ze zbliżającym się wojennym zagrożeniem wiosną i latem 1939 roku zaczęto przygotowywać schrony w łódzkich kamienicach. Choć może słowo schron jest zbyt wielkie. W każdym budynku mieszkalnym, w piwnicach, wydzielano pomieszczenia, które miały chronić ludność przed skutkami bombardowań. Wstawiano do nich mocne drewniane lub metalowe drzwi, umacniano belkami stropy. Tak by ludzie mogli przetrwać w tej piwnicy podczas bombardowania kamienicy.