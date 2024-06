Tak było na ślubie Gerarda i Iwony z Sanatorium Miłości! Suknia ślubna Iwony z Sanatorium Miłości. Zobacz zdjęcia 6.06.2024

Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości w 2023 roku wzięli ślub w pięknym otoczeniu zamku w Niepołomicach. Zobacz zdjęcia z wyjątkowego ślubu pary seniorów!

Ślub Gerard i Iwona z Sanatorium Miłości! Iwona i Gerard to para uczestników 2. edycji Sanatorium Miłości. Para którą skojarzył program TVP zyskała ogromną popularność. W sobotę 5 sierpnia seniorzy po kilku latach wspólnego życia sformalizowała swój związek! Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz na dziedzińcu zamku w Niepołomicach powiedzieli sobie "Tak" i sformalizowali związek. Ile lat ma Iwona z Sanatorium Miłości? Małżonków dzieli 18 lat różnicy Gerard Makosz ma 83 lata, a jego małżonka Iwona 65 lat.

Gerard i Iwona wspólnie mieszkają w domu w Radomsku. Jednak ślub odbył się na zamku w Niepołomicach. Dlaczego?

Niepołomice to moje rodzinne miasto, tam się urodziłem, tam chodziłem do szkoły podstawowej i liceum, właśnie na zamku . Ta tam robiłem maturę, potem po studiach wyruszyłem na Śląsk. Kocham Niepołomice, to fantastyczne miasto. - mówił przed ślubem Gerard z Sanatorium miłości.

Na weselu będzie bawić się 70 osób. Świadkami będą syn Iwony i córka Gerarda. Iwona wystąpi w dwóch kreacjach. W jednej pojawi się na ślubie, w drugiej na weselu.

Fani pary seniorów z Sanatorium Miłości składają życzenia poprzez media społecznościowe. W komentarzach pod zdjeciami ze ślubu czytamy: Dużo szczęścia i miłości ❤️❤️❤️ gratulacje ❤️❤️❤️

Miłość nie zna wieku❤️Gratulacje i szczęścia życzę

Wszystkiego co najlepsze w życiu dużo zdrowia. Miłości i szczęścia Państwu nie brakuje. Więc bądźcie Szczęśliwi każdego🥰🥰❤❤ dnia. Jesteście cudowni. W tak pięknym dniu Wyglądacie Bosko.❤❤ CUDOWNIE.

Zobacz zdjęcia ze ślubu Iwony i Gerarda

Kim jest Iwona z Sanatorium Miłości? Ilu miała mężów?

Te pytania często zadają sobie fani i osoby, które dopiero co poznały wyjątkową parę seniorów.

Iwona Mazurkiewicz pochodzi z Radomska. Do tego miasta również wróciła po 20 latach pracy za granicą i tu teraz ma dom. Iwona z pierwszym mężem się rozwiodła. Kolejny jej maż zmarł. Urodziła dwójkę dzieci. Jedno zmarło, drugie cudem udało się uratować dzięki leczeniu za granicą. Jeżeli traci się jedno dziecko, a drugie wyrywa śmierci, to te rany w sercu nigdy się nie goją. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że każdy niesie swój krzyż - opowiadała o swoim życiu Iwona z Sanatorium Miłości.

Iwona i Gerard przed ślubem w programie Pytanie na śniadanie: