Tak grające siatkarki Grot Budowlanych mogą być nawet mistrzyniami Polski. Zdjęcia

Łodzianki przystąpiły do meczu z wielką wolą zwycięstwa. Wygrały dwa pierwsze sety i wydawało się, że jest możliwe zwycięstwo nawet za trzy punkty. Tymczasem zwarły szeregi gospodynie i odrobiły straty. Wygrały trzeciego i czwartego seta do 21. Koniecznie było rozegranie piątego seta.

W tie-breaku ataki Veroniki Jones-Perry i Zuzanny Góreckiej, a także blok doskonale spisującej się na środku Weroniki Centki dały prowadzenie Budowlanym 5:2. Później było 7:3 i 9:4. Dziewczęta prezesa Marcina Chudzika nie dały sobie wydrzeć zwycięstwa, na które tak ciężko zapracowały.

Mecz trwał godzinę i 55 minut. MVP spotkania wybrana została będąca w wybornej formie Amerykanka Veronica Jones-Perry. Zdobyła 34 punkty w tym meczu, była wprost nie do zatrzymania.

30 stycznia odbędą się derby Łodzi: Grot Budowlani - ŁKS Commercecon. To będzie mecz wielkiej siatkówki. Obie drużyny wznoszą się ostatnio na wyżyny swoich możliwości. Grają bardzo dobrą siatkówkę i zapowiada się prawdziwa uczta. Jeszcze jeden wniosek płynie z wtorkowego zwycięstwa. Developres Rzeszów już tak nie dominuje, każdy rywal jest do pokonania, a zatem nawet złoto mistrzostw Polski jest w zasięgu ręki siatkarek Grot Budowlanych.

Od 2 do 4 lutego br. ŁKS Commercecon będzie gospodarzem turnieju Ligi Mistrzyń.