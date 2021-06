Tak można przejść do historii! Debiut trenerski w liderem I ligi

Gospodarzy meczu po raz pierwszy poprowadzą “młode wilki”, czyli Marcin Pogorzała i Paweł Drechsler, którzy zastąpili Irenuesza Mamrota. Można tylko zapytać sterników klubu z alei Unii 2, dlaczego tak późno doszło do, mamy nadzieję dobrej zmiany. W każdym razie prezes ŁKS Tomasz Salski odetchnął, po tym jak podziękował Ireneuszowi Mamrotowi za którym na alei Unii 2 nikt nie płacze i płakał nie będzie. Stwierdził nawet, że napił sie dobrego koniaku. Miejmy nadzieję, ze będzie miał ponownie okazję w piątkowy wieczór po wygranej łodzian z ekipą z Niecieczy. Trzy punkty w starciu z tak znamienitym zespołem, to byłby dla młodych, żądnych sukcesów trenerów, debiut jak się patrzy! Oni zresztą zdają sobie z tego sprawę, bo przecież mają swoje sportowe marzenia sięgające ekstraklasy. - Czekałem na to, żeby móc oddziaływać na pierwszy zespół, budować go, odkąd jestem trenerem - mówi trener Marcin Pogorzała. - Jest wielka radość, że dostałem szansę, ale i ogromna odpowiedzialność. Wiem jaki to moment w sezonie, to nie jest awans na pierwszego trenera na dogranie sezonu, cel mamy jasno określony, a jest to awans do ekstraklasy. Musimy zrobić wszystko, żeby się tam znaleźć. Czuję zresztą wielka pomoc od zawodników. W drużynie jest wielka energia. Jeśli chodzi o mecz z Niecieczą musimy być najlepszą wersją samych siebie w tym meczu. Najlepszą wersją zawodników. Najlepszą wersją tej drużyny, która będzie swobodnie operować piłką, stwarzać sytuacje, strzelać gole, a w defensywie zdeterminowany i mądry. Dodam też, że będą zmiany w składzie wyjściowym w porównaniu do ostatniego meczu. Nie zdradzę jednak ile ich będzie i jakie.

Piątkowy mecz, który rozpocznie się o 20.30 poprowadzi sędzia Tomasz Marciniak z Płocka. To młodszy brat naszego eksportowego arbitra Szymona Marciniaka. To trzeci jego mecz w tym sezonie z udziałem ełkaesiaków - poprzednio zespół z alei Unii 2 pokonał Stomil Olsztyn 3:0 i wygrał z opolską Odrą 2:1. A więc szczęśliwy “sprawiedliwy”. ą

I LIGA

33. kolejka (przedostatnia). Piątek (4 czerwca): Korona Kielce – Widzew Łódź (godz. 20, wynik meczu z rundy jesiennej 0:2), ŁKS Łódź – Bruk-Bet Termalika Nieciecza (20.30, 0:2). Sobota (5 czerwca): Resovia – Chrobry Głogów (16, 0:3), Arka Gdynia – Radomiak (12.40, 0:0), GKS Bełchatów – Jastrzębie (16, 2:3), Stomil Olsztyn – Miedź Legnica (16.30, 2:2). Niedziela (6 czerwca): Sandecja Nowy Sącz – Puszcza Niepoło-mice (16, 1:0), Zagłębie Sosnowiec – Górnik Łęczna (12.40, 1:4), Odra Opole – GKSTychy (12.40, 0:2).