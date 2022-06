Tak powstawała Reaktywacja Tradycji Sportowych Widzew Łódź. Wspomnienia ratowników. Zdjęcia

Na profilu Grzegorz Waraneckiego na Facebooku czytamy:

A TAKIE COŚ DZISIAJ DOSTAŁEM OD JEDNEJ Z NAJWAŻNIEJSZYCH OSÓB W POLSKIEJ PIŁCE.Miło mi STRASZNIE.Dodam że brakuje PIOTRA PIETRASIKA I Władka Puchalskiego.Bez nich nie miało to szans powodzenia:

Nowy Widzew powstał na Chojnach, w hotelu Ambasador. Ustalono, że prezesem zostanie Ferdzyn, jego zastępcami Krakus i Syguła, a skarbnikiem Andrzej Możejko, były piłkarz z czasów największych sukcesów. - W młodości chciałem grać jak moi widzewscy idole, ale nigdy nie przeszło mi nawet przez myśl, że stanę na czele mojego klubu - szczerze przyznaje Ferdzyn.

Cały zarząd podkreśla jednak, że szalony plan nie udałby się, gdyby nie inny widzewiak. Kibice go znają, ponieważ jego nazwisko pojawiało się zawsze, gdy klub miał problemy. Gdy Cacek mimo obietnic nie chciał zapłacić za transfer Eduardsa Visnakovsa, kilkaset tysięcy złotych wyjął Grzegorz Waranecki, łódzki biznesmen. Tak samo, gdy zabrakło na jedną z rat układu z wierzycielami. - Zrzekłem się pieniędzy przysługujących mi z transferu Visnakovsa do Ruchu Chorzów - opowiada. W końcu wszystkie swoje widzewskie wierzytelności zamienił na akcje. Dziś bez żadnej wartości.

- Nie mogłem dopuścić, by Widzew zniknął, albo żeby za jego odbudowę wzięli się ludzie, którzy nie są nawet kibicami - tłumaczy. Chodzi o współpracowników Cacka i biznesmena z Warszawy, który chciał ratować Widzew za pieniądze łódzkich przedsiębiorców. Pomysł mieli podobny: zacząć od zera i poprosić PZPN o czwartą ligę.

Waranecki na początek skontaktował się z Ferdzynem, który też szukał sojuszników. Kiedy brakowało ludzi do założenia stowarzyszenia, namówił swoich znajomych. - Do mnie też zadzwonił - potwierdza Syguła. Do zarządu jednak nie wszedł. - Wolę się trzymać w cieniu - dodaje Waranecki. To m.in. efekt afery, jaka rozpętała się, gdy zaproponował Cackowi odkupienie akcji za symboliczną złotówkę. Krytykował go za to nie tylko właściciel, lecz także duża grupa kibiców.

Waranecki nie zrezygnował. - Dzwonił do ludzi, namawiał, załatwiał większość rzeczy w urzędach - opowiadają członkowie nowego stowarzyszenia. - Bez Grzegorza nie udałoby się zarejestrować nowego stowarzyszenia w trzy dni - podkreślają jego koledzy.

Gdy Widzew został już przyjęty do Polskiego Związku Piłki Nożnej, Waranecki pojechał na wakacje. - Ale w tajemnicy przed żoną dzwoni albo wysyła SMS-y z pytaniami o Widzew - śmieją się jego koledzy.

- Prawie się popłakałem ze szczęścia, gdy dowiedziałem się, że PZPN dał nam IV ligę - napisał we wtorek w SMS-ie.

Prezesem został Ferdzyn. Jeszcze dwa tygodnie temu to nazwisko kojarzyło się z Jackiem, architektem, który zaprojektował nowy stadion. - Byłem naprawdę

P.S.Gratulacje dla obecnej Ekipy👏👏👏

W rok taki sukces to naprawdę Wielkie Gratulacje