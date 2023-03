Tak się gra w CNBA. Zobacz film z najefektowniejszymi zagraniami tygodnia. Zdjęcia i film

W I lidze oglądaliśmy wymianę ciosów pomiędzy Mosquitos a Rozjuszonymi Leniwcami II.

W meczu spadkowiczów Superligi i zespołu debiutującego w I lidze, górą okazali się Ci drudzy.

Win or lose we still booze choć teoretycznie nie przejmuje się wynikiem meczu, to walczy dzielnie do samego końca. Tomasz Zając z 10 prób zza łuku trafił 6 (w tym jedną z faulem) i był nie do powstrzymania. Gracze Gangu Galerii robili wszystko co w ich mocy, jednakże nie znaleźli sposobu na przeciwników, przegrywając pierwszy raz w tym roku kalendarzowym na łódzkich parkietach.

Razem Ponad Tonę kontynuują udaną kampanię związaną z powrotem do najwyższej klasy rozgrywkowej. Są coraz bliżej fazy play off, choć do zakończenia rundy zasadniczej pozostał jeszcze miesiąc. Tym razem gładko pokonali Ball Dont Lie 66:49.