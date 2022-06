Tak Widzew walczył w Poznaniu i pokonał Lecha 2:1. Galeria zdjęć Dariusz Kuczmera

Przyjemnie się zrobiło w sobotnie popołudnie. Widzew pokonał Lecha w Poznaniu 2:1 i choć to tylko sparing, to jednak łodzianie zasłużyli na pochwałę. Wielki Widzew walczył i pokazywał charakter nawet w wewnętrznych gierkach. A co dopiero w sparingu z mistrzem. Zobacz, jak piłkarze beniaminka walczyli w meczu z mistrzem Polski.