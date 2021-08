Tak Wieluń bawił się w pierwszym dniu Charytatywnej Zbiórki dla Amelki. Dziś kolejne koncerty

Jak przyznaje mama Amelki, starania o przyjazd gwiazdy sobotniego wieczoru czyli Sławomira trwały już od zeszłego roku.

Bardzo ciężko było. Trzeba być upartym i wiedzieć czego się chce. Myślę, że gdyby nie mój upór, to by się nie udało. Jak taka gwiazda ma zagrać charytatywnie to wiadomo, duży zarobek odchodzi. Na szczęście Sławomir zgodził się zrobić to dla Amelki, za co jesteśmy bardzo wdzięczni- nie ukrywa mama Anna Gidelska.