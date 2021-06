Tak wyglądali Łodzianie w czasach PRL-u! Łódź na starych zdjęciach! Łódź w latach 80-tych XX wieku! Łodzi z czasów PRL! 28.06.2021

„Dziennik Łódzki” ostrzegał przed spożywaniem zagranicznego mleka w proszku i mieszanek mlecznych. - Produkty te były rozdawane w parafiach wszystkich wyznań – wyjaśniał „Dziennik Łódzki”. - Pochodzą z zagranicznych darów przesyłanych z RFN, Francji, Kanady i Holandii. Większość z przysyłanych do Polski mieszanek nie została zaopatrzona w informacje co do składu, a zwłaszcza zawartości witamin. Tak więc zaleca się, by zanim nie będzie znany skład nie podawać tych produktów dzieciom mającym poniżej roku życia. Preparaty te mogą wywołać komplikację systemu pokarmowego i biegunkę.Na zdjęciu:W kolejce po gazetyKOLEJNE ZDJĘCIA >>>>

Archiwum Dziennika Łódzkiego