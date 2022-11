Taka sprawa tylko w Sieradzu.Prawie 800 uczniów śpiewało Mazurka Dąbrowskiego ZDJĘCIA

Prawie 800 uczniów odśpiewało w czwartek "Mazurka Dąbrowskiego", "Gaude Mater Polonia" oraz "Rotę". Oceniała ich specjalna ogólnopolska komisja. Warto dodać, że to jedyna w Sieradzu szkoła biorąca udział w konkursie.Rywalizuje natomiast około pół tysiąca placówek, które ocenia dziewięć komisji. Z województwa łódzkiego jest około 30 placówek. Co ciekawe, nie ma ani jednej z Łodzi.

Konkurs potrwa do 25 listopada. Wyniki zostaną ogłoszone do końca listopada.

Szkoła, która wygra konkurs otrzyma 20 tys. zł. Za miejsce drugie jest 15 tys. zł, a za trzecie 10 tys. zł. Dyrektorem sieradzkiej "Dziesiątki" jest Helena Rajewska.