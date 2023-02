Takich niezwykłych kibiców ma ŁKS i Manchester United Dariusz Kuczmera

W niezwykły sposób przebiegały pierwsze urodziny Bartosza Stępniaka. Najmłodszy kibic ŁKS i Manchesteru United w koszulce Czerwonych Diabłów oglądał (no może to określenie trochę na wyrost, bo co jakiś czas zajmował się zabawkami) mecz swojej ukochanej drużyny o Puchar Ligi Angielskiej.