Takie dokumenty trzeba mieć przed podróżą. Nie polecieli na wakacje do Turcji, bo paszport był nieważny. Wakacje w Turcji tegorocznym hitem

Ta historia miała miejsce w minioną środę. Para z dwójką dzieci wybierała się na wakacje do Turcji. Do Antalya w Turcji mieli polecieć czarterem z Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi. Już przy pierwszej kontroli na tzw. check-inie zauważono, że paszport jednego z dzieci jest nieważny. Termin ważności skończył się po koniec maja.

- Okazuje się, że u dzieci do 13 lat paszporty wydawane są na pięć lat, więc łatwo ten termin przeoczyć – mówi Violetta Gnacikowska, rzecznik prasowy łódzkiego lotniska. - Gdy paszport kończy ważność nie ma szans, by opuścić kraj.

Choć na przykład Turcja bardzo zliberalizowała podejście do turystów. Obawiając się, że będą omijać ich kraj, to mimo że nie leży w Unii Europejskiej to można tam wjechać bez paszportu, ale posiadając ważny dowód osobisty. Przepisy nie są już tak restrykcyjne, że paszport musi być ważny jeszcze 6 miesięcy od chwili powrotu zza granicy. Powinien być ważny do dnia powrotu.

Jednak są kraje poza Unią Europejską, gdzie paszport powinien być aktualny przez 6 miesięcy od chwili powrotu.